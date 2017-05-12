Bursaspor’da Beşiktaş mesaisi

Bursaspor akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçının hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Adnan Örnek nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor, 13 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde basına yine kapalı yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.