Çocuklar tarih yazmaya çıkıyor!

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Çeyrek final maçında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

2017 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Ay-Yıldızlılar bugün saat 13.00'te Macaristan ile karşı karşıya geliyor.

AVRUPA Futbol Şampiyonası'nda büyük başarı kazanan 17 Yaş Altı Milli Takımımız bugün çeyrek final mücadelesinde Macaristan ile karşılaşıyor. Hırvatistan'ın Velika Gorica Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak ve Eurosport 2'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Donatas Rumsas yönetecek. U17 Milli Takımımızda Sefa Akgün, sarı kart cezalısı olması nedeniyle bugünkü karşılaşmada görev alamayacak. Ay-Yıldızlılar, 27 Nisan'da Macaristan'ın evinde oynanan hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, yarı finale yükseldiği takdirde, 6- 28 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA U17 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.