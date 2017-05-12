‘Dünyanın en güçlü takımını kuracağız’

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı sıkletlerde gençleştirmeye gideceklerini söyleyerek, “2020’de dünyanın en güçlü takımını kurarak olimpiyatlara katılacağız” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, son yıllarda elde edilen başarılar ve gelecek planlamaları hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri günden bu yana rekorlar kırdıklarını ifade eden Aydın, “2015'te Las Vegas'ta uzun bir aradan sonra 3 altın madalya alarak büyük bir başarıya imza attık. Yine geçen sene Rio'da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5'ini güreşte aldık. 52 yıl aradan sonra 5 madalya alarak büyük bir rekora imza attık. Yine bu sene Sırbistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 68 yıl aradan sonra 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandık. Tabii 68 yıl sonra böyle bir başarıyı yakalamak zor doğrusu. Hele olimpiyattan sonra Sırbistan'da üç tane olimpiyat şampiyonunun yenildiği bir organizasyonda bizim sporcularımızın başarılı olarak altın madalya kazanmaları çok önemliydi. Bütün sporcularımızı, teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda maddi ve manevi yardımlardan bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“En büyük hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları”

Öncelikli hedefin Paris'te yapılacak Dünya Şampiyonası olduğunu dile getiren Musa Aydın, “Ama tabii ki güreşte en büyük hedef olimpiyatlardır. En büyük hedefimiz de 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil ederek milletimizin yüzünü güldürmek” ifadelerini kullandı.

“2020'de dünyanın en güçlü takımını kuracağız”

Tokyo Olimpiyatları için bazı sıkletlerde gençleştirmeye gideceklerini belirten Aydın, “Bazı sıkletlerde sporcularımızın yaşları müsait. Bazı sıkletlerde ise gençleştireceğiz. Bu 4 yıllık süreç içinde sporcumuzu turnuvalara, İslam Oyunları'na, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na götürerek o gençleştirmeyi sağlamış olacağız. Bu şekilde 2020'de dünyanın en güçlü takımını kurarak olimpiyatlara katılacağız” şeklinde konuştu.

“Güreş bizim geleneğimiz”

Kendilerine sürekli ‘Türkler niçin hep ağır sıklette şampiyon oluyorlar?' diye sorulduğunu hatırlatan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 ağır sıkletin 3'ünde de şampiyon olmamız hem Avrupa hem de dünyanın dikkatini çekiyor. Türk Milleti deyince akla; zeki, iri, diri insanlar geliyor. Tabii güreş de bizim önemli bir geleneğimiz. Yağlı Güreş'ten gelen bir gelenek var. Orada da iri güreşçiler genelde başpehlivan oluyorlar. Tabiri yerindeyse biz de Avrupa'da hem bayanlarda hem grekoremen de hem de serbestte başpehlivanlığı kazanmış olduk.”