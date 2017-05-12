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Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu son maçında Japon rakibi Nec Red Rockets'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, grup ikincisi olarak yarı finale yükseldi.
12:0012 Mayıs 2017
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Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

Genç oyuncu Tijana Boskovic’in 18 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Hande Baladın 12 ve Jordan Larson 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı. Turuncu beyazlılar, yarı final karşılaşmasını 13 Mayıs Cumartesi günü, TSİ 09:40’da oynayacak.

Eczacıbaşı VitrA – Nec Red Rockets: 3-0

SALON: Green Arena Kobe

HAKEMLER: Fabrizio Saltalippi (ITA-İtalya), Joo-Hee Kang (KOR-Güney Kore)

ECZACIBAŞI VİTRA: Adams, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Ceylan)

NEC RED ROCKETS: Yamaguchi, Koga, Ohno, Yanagita, Oumi, Shimamura, (Torigoe (L), Aratani)

SETLER: 3-0 (25-22,25-22,25-16)

SÜRE: 86 dakika (31,29,26)

Etiketler
Eczacıbaşı
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