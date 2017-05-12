Eczacıbaşı VitrA yarı finalde

Genç oyuncu Tijana Boskovic’in 18 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Hande Baladın 12 ve Jordan Larson 10 sayıyla takımlarının galibiyetinde önemli rol oynadı. Turuncu beyazlılar, yarı final karşılaşmasını 13 Mayıs Cumartesi günü, TSİ 09:40’da oynayacak.
Eczacıbaşı VitrA – Nec Red Rockets: 3-0
SALON: Green Arena Kobe
HAKEMLER: Fabrizio Saltalippi (ITA-İtalya), Joo-Hee Kang (KOR-Güney Kore)
ECZACIBAŞI VİTRA: Adams, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Hande, (Gülden (L), Neslihan, Nilay, Ceylan)
NEC RED ROCKETS: Yamaguchi, Koga, Ohno, Yanagita, Oumi, Shimamura, (Torigoe (L), Aratani)
SETLER: 3-0 (25-22,25-22,25-16)
SÜRE: 86 dakika (31,29,26)