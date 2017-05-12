Felipe Melo’dan 12 Mayıs mesajı!

Felipe Melo, 12 Mayıs 2012'de Fenerbahçe'nin sahasında kazandıkları zaferi unutmadı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe'nin sahasında kazandıkları şampiyonluğu unutmadı. Melo, paylaştığı fotoğrafın altına, “Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiç bir zaman unutulmayacak” notunu ekledi.

Brezilya'nın SE Palmeiras takımında forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, sarı-kırmızılılar ile 12 Mayıs 2012’de Ülker Stadyumu'nda kazandığı şampiyonluğu unutmadı. Spor Toto Süper Lig'de 2011-2012 sezonunda Süper Final'in son maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalarak şampiyon olan Galatasaray'ın kadrosunda bulunan Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, “Yıllar geçse de tarihe altın harflerle yazılan bu büyük zafer hiçbir zaman unutulmayacak. Büyük Galatasaray ailesine sevgiler” mesajı yazdı.