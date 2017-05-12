Fenerbahçe’de büyük operasyon

Fenerbahçe, Krasnodar’dan Smolov, Shakhtar’dan Taison ve Sobol, Dinamo Kiev’den Yarmolenko, Ufa’nın kalecisi Belenov, Milan’dan Sosa ve Dortmund’dan Emre için bastırıyor.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları uzun süredir devam ediyor. Mehmet Ekici ile anlaşan Kanarya orta saha ve forvet transferleri için son dönemece geldi. Forvetteki ilk adayın Krasnodar'dan Fedor Smolov olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki forvetle anlaşıldı, kulübüyle pazarlık sürüyor. Shakhtar'ın Brezilyalı sol açığı Taison için Lazio ve Beşiktaş'la yarışan Kanarya, bonservisi Shakhtar'da olan, Zorya'da kiralık oynayan sol bek Eduard Sobol'u kiralamak istiyor.

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüplerimiz belli oldu TFF Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüpleri; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan Sportif, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali kriterleri yönünden inceledi ve 2017-2018 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. İlgili Haberi Oku

Dinamo Kiev'in 27 yaşındaki ofansif kanat oyuncusu Andriy Yarmolenko için nabız yoklayan sarı-lacivertliler, Emre Mor'u kiralamak için Borussia Dortmund'la temaslarına devam ediyor. Rus ekibi Ufa ile kontratı biten 30 yaşındaki kaleci Aleksandr Belenov ile prensipte anlaşıldığı öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Milan'ın Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa için tekrar girişimde bulunduğu, ismi sır gibi saklanan bir de stoper alınacağı öğrenildi.