Formula 1 İspanya Grand Prix’i bugün başlıyor

Formula 1’de 2017’nin beşinci yarışı olan İspanya Grand Prix’i heyecanı bugün başlıyor. Toplam 66 turdan oluşan, 307.104 km’lik yarışa Mercedes AMG Petronas, bir kez daha zafer için geliyor.

Barcelona Pisti'nde bugünkü antrenman turlarıyla başlayan hafta sonu büyük bir çekişmeye sahne olacak. Katalunya'da son sezonda iki kez duble yapan Mercedes AMG Petronas pilotları, bir kez daha aynı sonucu elde etmek için piste çıkacak. Kariyerinin ilk Formula 1 zaferine Rusya'da erişen Valtteri Bottas, galibiyet serisini 2'ye yükseltmek için mücadele edecek. Lewis Hamilton ise pilotlar sıralamasında zirveye yerleşmek için İspanya'da podyumun en üst basamağına çıkmaya çalışacak.

İspanya GP'i öncesinde Mercedes AMG Petronas topladığı 136 puanla markalar sıralamasında liderliği elinde tutarken, Hamilton, 73 puanla pilotlar sıralamasında ikinci, Bottas ise 63 puanla aynı sıralamada üçüncü basamakta yer alıyor.