Galatasaray kapış kapış

Galatasaray’dan ayrılmaları beklenen Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta ve Aurelien Chedjou’ya Anadolu takımlarından teklifler yağıyor.

Başarısız geçen iki sezonun ardından takımda büyük bir revizyona gitmeye hazırlanan Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlere Anadolu takımlarından teklifler yağıyor. Sözleşmeleri sona erecek olan Sabri Sarıoğlu ve Aurelien Chedjou'nun yanı sıra ilerleyen yaşı nedeniyle gözden çıkarılan Hakan Balta'nın çok talibi çıktı. Chedjou’yu başta Trabzon ve Antalya olmak üzere birçok takım isterken, yönetim de sözleşme uzatmayacağını duyurmuştu.

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Sabri konusunda belirsizlik devam ederken, memleketinin takımı Samsun ve bazı takımlar pusuda bekliyor. Gelecek sezon düşünülmeyen Hakan Balta'yı Hamzaoğlu, takımı Osmanlı'ya düşünüyor.