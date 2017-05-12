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14 Mayıs 2017 19:00
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Galatasaray’da Yasin Öztekin’in son durumu

Galatasaray’ın dünkü antrenmanında sakatlanan Yasin Öztekin’in ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildi.
14:5012 Mayıs 2017
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Galatasaray’da Yasin Öztekin’in son durumu

Galatasaray, bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, dünkü antrenmanda sakatlık yaşanmıştı. Çift kale maç esnasındaki bir ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan Yasin Öztekin, antrenmanı yarıda bırakmıştı. Milli futbolcunun ayak bileğinde ödem, dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı. Bugünkü antrenmana tedbir amaçlı çıkmayan Öztekin’in Gaziantepspor maçının kadrosunda olup, olmayacağı yarın belli olacak.

12 Mayıs 2017 Igor Tudor zorda Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, kritik Gaziantep deplasmanı öncesinde kadroyu oluşturmakta zorlanıyor. İlgili Haberi Oku

Ayrıca dünkü antrenmanda aşil tendonunda ağrı nedeniyle tedbir amaçlı bırakan Lionel Carole de bugünkü antrenmana katılmadı.

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