Göztepe’de rotasyon

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde pazar günü Bornova Stadı'nda Samsunspor'la play off'a kalabilmek için kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Göztepe'de kadrosunda rotasyon yapılacağı bildirildi.

İlk 6 için mutlak galibiyete ihtiyacı olan sarı kırmızılılarda ilk değişimin forvette yapılacağı bildirildi. Cezası sona eren takımın en skorer oyuncusu Adis Jahovic’in, geçen hafta deplasmanda 6-5 kazanılan Mersin İdmanyurdu randevusunda 2 gol birden atarak galibiyette önemli rol oynayan Umut’un yerine ilk on birde sahaya çıkacağı ifade edildi. Teknik direktör Yılmaz Vural’ın Samsunspor müsabakasında orta saha ve savunmada da zorunlu değişimler yapacağı belirtildi.

Cezalı stoper Lokman ve sol arka adalesi yırtılan sağ bek Fuchs’tan yararlanamayacak olan Yılmaz Vural’ın defans dörtlüsünü Tanju, Gençer, Emrecan ve Schwechlen’den oluşturacağı kaydedildi. Orta sahanın göbeğinde ise sol dizinden sakatlanan Murat’ın yerine Soner ya da Hakan’ı oynatması beklenen Vural’ın idmanlarda Emre Aygün’ü de denediği öğrenildi.

Öte yandan Göztepe’nin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. VIP tribünü 35, numaralı 10, maraton ve kale arkası ise 5 TL’den satışa sunuldu. İlk yarıdaki maçta İzmir ekibi Samsunspor’u deplasmanda Jahovic ve Halil’in golleriyle 2-1 mağlup etmişti.

ÇIRPICI’YA VEDA

Göztepe’nin unutulmaz yöneticilerinden Zeki Çırpıcı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sarı kırmızılı kulüpte henüz 22 yaşında yönetici olan Çırpıcı, 28 yıl aralıksız kulübe hizmet etti. Göztepe’nin Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynadığı dönemde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Zeki Çırpıcı, Fuat Göztepe’nin ardından kulübün 2 numaralı üyesiydi. Solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Çırpıcı’nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camisi’nden kaldırılacak ve Eski Balçova Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Zeki Çırpıcı evli ve 3 çocuk babasıydı. Çırpıcı’nın oğlu Mehmet Çırpıcı, babasının son anına kadar Göztepe’ye büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu söyledi. Mehmet Çırpıcı, “Babam hayatını Göztepe’ye adadı” dedi.