İspanya’da Coentrao pazarlığı

İspanya’da bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Real Madrid'in kapısını çaldı. Galatasaray Coentrao'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğini bildirdi

Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı. İspanya'da bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün temaslarını sürdürüyor. Ergün, Real Madrid kulübü ile temasa geçerek sezon sonu satış listesine konulması beklenen sol bek Fabio Coentrao için teklifini yaptı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi 2019'da sona erecek olan başarılı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Yapılan pazarlıklarda Cenk Ergün'ün önemli bir yol aldığı ve İspanyollardan gelecek hafta net yanıt alacağı öğrenildi.

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Real Madrid'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Coentrao'ya 2.5 milyon Euro teklif edildi. Portekizli futbolcu ise 3 milyon Euro'da diretiyor. 1.79 boyundaki Coentrao'nun, Portekiz Milli Takımı formasıyla 51 maçta 5 golü bulunuyor. Galatasaray'un sol beki Carole de iyi bir teklif gelirse hemen satılacak.