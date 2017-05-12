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ÇAYKUR RİZESPOR
12 Mayıs 2017 20:01
KASIMPAŞA
4 - 2
ÇAYKUR RİZESPOR
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Kasımpaşa 4-2 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.
18:2812 Mayıs 2017
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Kasımpaşa 4-2 Çaykur Rizespor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İstanbul’da oynanan maçı Kasımpaşa 4­- 2 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 52. dakikada penaltıdan Cristian Guanca, 56 ve 82. dakikada Turgut Doğan Şahin ve 80. dakika Titi kaydetti.

Çaykur Rizespor’un gollerini ise 59. dakikada Jakob Jantscher ve 78. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Çaykur Rizespor’da 50. dakikada Ismael gördüğü direkt kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 43 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 27 puanla 16. sırada küme düşme potasında yer aldı.

Etiketler
Çaykur Rizespor Kasımpaşa spor toto süper lig
Son güncelleme: 22:21 | 12.05.2017
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