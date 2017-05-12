Kayserispor 2-1 Atiker Konyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'de kritik haftalara girilirken ecel terleri döken Kayserispor sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak ligde kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Spor Toto Süper Lig’de 31. haftasında Kayserispor ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanan maçı Kayserispor 2­-1 kazandı.

Mücadelede Kayserispor’un gollerini 25. dakikada Larrys Mabiala ve 59. dakikada Lawal kaydetti. Atiker Konyaspor’un tek golünü 41. dakikada Bajic attı. Bu sonucun ardından Kayserispor küme düşme potasından uzaklaşırken 36 puanla 14. sırada yer aldı. Konyaspor ise 40 puanla 9. sırada yer aldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İLK YARIDAN DAKİKALAR

25. dakikada gelişen Kayserispor atağında sağ kanattan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

31. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanatta Sow'dan aldığı topla ceza sahasına sokulan Deniz'in sert vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

32. dakikada gelişen Kayserspor atağında ceza sahasına çalımlarla sokulan Welliton'un vuruşunda top kaleci Serkan'a çarparak kornere gitti.

35. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına yapılan ortayı Atiker Konyaspor defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde topu önünde bulan Deniz'in vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

41. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında Fofana’nın ceza sahasına attığı ara topla buluşan Bajic’in vuruşunda direkten dönen top kaleci Ahamada’ya çarparak filelerle buluştu. 1-1.

MAÇ KADROSU

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

54. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza yayı içerisinde topla buluşan Fofana'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ahamada topu ayaklarıyla kornere çeldi.

58. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası ön çizgisinde Erkan'ın pasıyla topla buluşan Lawal'ın sert vuruşunda kaleci Serkan topu sektirince meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.

69. dakikada gelişen Kayserispor atağında sol kanattan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Umut'un kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

76. dakikada gelişen Kayserispor atağında defansın arkasına atılan topla buluşan Welliton kaleci ile karşı karşıya kaldı. Welliton'un vuruşunda kaleci Serkan topu kornere çelmeyi başardı.

OYUNCU İSTATİSTİKLERİ