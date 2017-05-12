Manchester United 1-1 Celta Vigo / Maç özeti
UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United ile Celta Vigo, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, kendi sahasında Celta ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırarak Ajax'ın rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Celta Vigo’yla 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Kırmızı Şeytanlar, bu sonuçla adını finale yazdırdı.
17. dakikada Rashford’un müthiş ortasına kafayı vuran Fellaini, Manchester United’ı soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 2. yarıda vites yükselten Celta Vigo, 85. dakikada Roncaglia’nın kafa golüyle eşitliği yakalasa da bu gol final için yeterli olmadı.
Bu sonuçla Manchester United, 24 Mayıs’ta İsveç’te oynanacak olan finalde Ajax’ın rakibi oldu.
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Son güncelleme: 00:05 | 12.05.2017