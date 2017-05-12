Manchester United 1-1 Celta Vigo / Maç özeti

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında Manchester United ile Celta Vigo, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan İngiliz ekibi, kendi sahasında Celta ile 1-1 berabere kaldı ve adını finale yazdırarak Ajax'ın rakibi oldu.

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