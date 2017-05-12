Olympique Lyon 3-1 Ajax / Maç özeti

UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında turu geçme adına büyük bir mücadele gösteren Lyon'da futbolcuların çabaları sonuçsuz kaldı. Ajax, ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla finale yükselen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş’ı eleyerek yarı finale yükselen Lyon, Ajax karşısında mucizeye çok yaklaştı. İlk maçı 4-1 kaybeden Fransız ekibi, rövanş maçını 3-1 kazansa da finale çıkan takım Ajax oldu.

Ajax’ın genç golcüsü Kasper Dolberg’in 27. dakikadaki klas golüyle geriye düşen Lyon’da devreye Lacazette girdi. 44. dakiakda kazanılan penaltıyı gole çeviren Fransız yıldız, 45+1. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Lyon’u soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

İlk yarının son anlarında gelen goller ile final için umutlanan Lyon, 81. dakikada Ghezzal’in golüyle skoru 3-1’e getirdi. 84. dakikada Viergever’in kırmız kart görmesiyle Ajax 10 kişi kalırken, son anlarda müthiş bir baskı kuran Lyon, Ajax kalesini ablukaya aldı. Ancak, Lyon aradığı golü bulamayınca finale yükselen taraf Ajax oldu.

Ajax böylece, 24 Mayıs’ta İsveç’te oynanacak final maçında Manchester United’ın rakibi oldu.