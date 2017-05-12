Osmanlıspor taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Akhisar Belediyespor’la karşılaşacak olan Osmanlıspor, taktik ağırlıklı çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Düz koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirildi. Günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan kale maçla sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden Musa Çağıran ve Aykut Demir katılmazken genç oyunculardan Tugay Kacar performans uzmanı Thomas Klimmeck nezaretinde çalıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Osmanlı Stadı’nda 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da başlayacak Osmanlıspor – Akhisar Belediyespor maçını Barış Şimşek yönetecek.