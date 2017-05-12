Rıza Kayaalp meydan okudu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar sporcu Balint Lam’ı 4-3 yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, “2020’ye kadar önümde 3 Avrupa ve 3 Dünya şampiyonası var. Ben 6’sında da şampiyon olmak istiyorum. Avrupa şampiyonluğumu 10’a, dünya şampiyonluğumu da 5’e çıkartmak istiyorum. 2020’de de olimpiyat şampiyonluğunu alarak bunu taçlandırmak istiyorum” dedi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda rakibi Balint Lam'ı yenerek 7. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp, bu başarının kendisi için gurur verici olduğunu ve Avrupa Şampiyonası’nda üst üste 8 final yapmanın çok zor olduğunu söyledi. Bu başarıların elde edilmesi için çok büyük emek verdiklerinin altını çizen Kayaalp, “Yıllardır biz bu disiplin içerisinde çalışıyoruz ve her başarıdan sonra yenisini kazanmak için daha çok çalışıyoruz. Böylelikle bu başarıları elde ediyoruz. İlk Avrupa şampiyonluklarında hep dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu olmuş rakiplerimi yenerek şampiyon oluyordum. Son 4., 5., 6. Avrupa şampiyonalarında artık biz hedefteyiz. Bütün rakipler bize göre taktik geliştiriyorlar. Ama Allah'a şükür bu gücümü koruduğum sürece 2020'ye kadar bütün Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyorum” diye konuştu.‘Artık bizi tanıyan, takip eden insanlar şampiyonluk bekliyorlar’ diyerek sözlerine devam eden Kayaalp, “Bu güveni verdik ve bunun arkasında durmaya devam ediyoruz. Ayrıca kendimize ait rekorlar kırmak istiyoruz. 2020'ye kadar önümde 3 Avrupa ve 3 Dünya Şampiyonası var. Ben 6'sında da şampiyon olmak istiyorum. Avrupa şampiyonluğumu 10'a dünya şampiyonluğumu da 5'e çıkartmak istiyorum. 2020'de de olimpiyat şampiyonluğunu koyarak bunu taçlandırmak istiyorum. Beklentiler de bu yönde. İnşallah kırılması çok zor rekorlara ulaşırız” şeklinde konuştu.

“Lopez gelse de gelmese de sorun değil”

Ezeli rakibi Mijain Lopez Nunez'in 2020 Olimpiyatları’nda olmamasını da değerlendiren Kayaalp, şunları söyledi:“Lopez konusu annem için de benim için de önemli. Benim kilomu 120'den 130'a çıkarttıkları için sıkıntı oldu. Ama ben her zaman rakiplerime karşı 8-10 kilo eksik mindere çıkmak zorunda kalıyorum. Zaten boy olarak da onlardan daha kısayım. Sadece çok çalışıyorum ve gücüm var. Eğer kilomu çıkartmayacak olsalardı Lopez konusunu şu an konuşmuyor olacaktık. Ama gelse de gelmese de sorun değil. Sonuçta iyiyi yenmeden şampiyon olunmuyor. Biz böyle kendimizi koruduğumuz sürece Lopez'ler de gelse fark etmez.”

“Altın madalyayı alırsam o zaman evlilik düşünürüm”

Anne Sevgi Kayaalp'in, ‘Şu Lopezi yenmeden ben bu Rıza'yı evlendirmem’ sözünün hatırlatılması üzerine Rıza Kayaalp, “O işin aslında espri boyutu. Nasibimiz olursa belki yarın belki seneye evleniriz. Tabii ki annemin en çok istediği olimpiyat şampiyonu olduktan sonra evlenmem. Bunu başaramadım ama 2020'ye kadar nasibimi bulursam evleneceğim. Altın madalyayı alırsam artık güreşte kazanmadığım bir başarı kalmayacak. Tek hedefim o zaman evlilik olacak. Çocuklarımın da sporcu olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben çok çalışmaktan dolayı sakatlanan biriyim”

Avrupa Şampiyonası öncesinde geçirdiği sakatlık dönemi ve ‘az çalıştığından dolayı sakatlanıyor’ eleştirileri hakkında bilgi veren Kayaalp, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Ben çok çalışmaktan dolayı sakatlanan biriyim. Şubat'ın sonlarına doğru antrenmanda çok yüklendiğimden dolayı omzumda bir yırtık vardı. 1.5 ay neredeyse antrenman yapamadım. Hep koşu yaptım, mekik çektim ama hiçbir zaman güreş yapamadım. Sakatlığım son 2 hafta kala gerçekleşti. Daha sonra güreş antrenmanlarımı yapınca vücudumda bir hamlık oldu ve form düşüklüğü yaşadım. Son 3-4 gün kala toparladım ve öyle katıldım Avrupa şampiyonasına. Ben kendime inanıyordum. İçimde istek ve hırs var. Böylesine bir sakatlığım olmasına rağmen şampiyonluk ile döndüm. Biraz final maçında bocaladım ama sonuç önemli.”

Kendi rekorunu kırmak istediğine dikkat çeken Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Gökçek'in, her şampiyonluktan sonra verdiği ödüllere yönelik Kayaalp, “Şampiyon olup geldiğimiz zaman basın toplantısında ödülümüzü paylaşıyor. Bana geçen sene ‘kaçıncı ev oldu' diye sordu. Ben de ‘herhalde 11., 12. oldu' dedim. Bizde transfer olayı yok. Futbolda olduğu gibi sezon başı aldığımız bir transfer ücreti yok. Şampiyonalardan sonra ödüller var. Bunları da genelde bize kulübümüz ev olarak veriyor. Sağolsun Başkanımız bizim için bu konuda destekçimiz oldu. En büyük destekçimiz kulüp düzeyinde Melih Gökçek'tir” diye konuştu.

“Hedefim 2020'ye bomba gibi gitmek”

‘2020'den sonda sporun neresinde olacaksın?’ sorusuna Kayaalp şu cevabı verdi:

“Bu işi bıraktıktan sonra ‘Allah'ım hizmet edeceksem bana makam mevki nasip et’ diye dua ediyorum. Ben zaten alın terimle kazanacağımı yapıyorum. Bu işi bıraktıktan sonra makam, mevki, para pul hedefimde olmayacak. Hedefimde Türk sporuna hizmet edebilmek var. Türk sporunu iyi yerlere getirmek için çalışmak istiyorum. Şimdiki hedefim 2020'ye bomba gibi gitmek. 2020'ye kadar benim için seferberlik olacak. Şimdi 2020'ye kadar kafamı başka bir şeyle meşgul etmek istemiyorum, sadece güreşle yatıp güreşle kalkacağım.”