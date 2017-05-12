Suç ve ceza

Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı sözlükte ‘ceza' kelimesinin hukuksal anlamı olarak, “Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım” ifadesi yer alır. Cezanın caydırıcı olması öncelikli şartlardan biridir.

Futboldaki cezalar ne kadar caydırıcı peki? Stat dışında gazeteci dövmenin cezasını görmüştük. Salonda rakip başkana atılan tokat 6 ay protokol tribününe girememekten başlıyor. Dün öğrendik ki, orta parmak hareketinin cezası 1 maç ve 6.500 TL imiş. Ne kadar caydırıcı değil mi? Ama bu cezanın 1 maç olmasına neden gösterilen tahrike sebep olan oyuncu PFDK'ya sevk edilmemiş. Nereden tutsan elinde kalıyor. 2006-07'de Cüneyt Çakır'a saldıran Manisa kalecisi Bülent Ataman'a verilen 20 maçlık cezanın ardından futbolcuya kesilen caydırıcı kaç maç ceza gördünüz Türkiye'de?

Futbolu yönetenlere sesleniyorum: Ya disiplin talimatını yeniden yazın ya işinizi doğru düzgün yapın. Yoksa gidişat kötü…