Trabzonspor kafilesi Adana’da

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 31´nci haftasında yarın deplasmanda Adanaspor ile oynayacağı maç için Adana´ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 11.00´de basına kapalı olarak yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo mavililer, saat 14.45’te özel uçakla Adana´ya hareket etti.

Trabzonspor´un Adana kafilesinde Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Durica, Mas, Medjani, Mustafa, Aytaç, Onazi, Okay, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N´doye olmak üzere toplam 19 oyuncu yer aldı. Kart cezalısı olan Uğur Demirok´un yanı sıra İbanez, Furkan, Abdülkadir, Abdurrahim ve Yunus Emre Adana´ya götürülmedi.