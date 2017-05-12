Trabzonspor yeni rekor peşinde

Deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligin 31'inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son iki maçta Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında evinde 5 puan bırakan Trabzonspor, 2017 yılında deplasmanda elde ettiği yenilmezlik serisini Adanaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Deplasmanda evine göre daha rahat olan Trabzonspor 147 gündür dış sahada yenilmiyor. 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, 19 puan toplarken, 2 puan bıraktı.

Dış sahada daha çok puan topladı

Spor Toto Süper Lig’de 48 puanla 5’nci sırada yer alan Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda 22, deplasmanda ise 26 puan topladı. bu sezon evinde en büyük kayıp serisini sahasındaki son 3 maçta yaşayan bordo-mavililer, iç sahada 15 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi elde ederken, deplasmanda ise 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bordo-mavililer dış sahada 28 puan toplayan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından 26 puan ile en çok puan toplayan takımlar arasında yer aldı.

Deplasmanda yeni rekor peşinde

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı son 7 maçını kaybetmedi. Bordo-mavililer ligin 31’inci haftasında konuk olacağı Adanaspor karşısından puanla ayrılması durumunda 2010-11 sezonundaki 8 maçlık deplasmanda kaybetmeme serisine ulaşacak ve yeni rekor içinde 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklanacak.