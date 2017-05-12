Trabzonspor’un bileği 36 yıldır Adana’da bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibine Adana’da 36 yıldır yenilmiyor.

İki takım arasında bugüne kadar ligde oynanan 37 maçta bordo-mavililer, 24 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi attığı 57 gole karşılık kalesinde ise 23 gol gördü. İki takımın Adana’da oynadığı 18 maçta Trabzonspor 10, Adanaspor 4 galibiyet aldı. 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, Adana deplasmanında en son 8 Mart 1981’de 1-0'lık skorla kaybetmişti. 36 yıldır Adana'da yenilmeyen bordo-mavililer, söz konusu tarihten sonra oynanan 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Adanaspor'un ise galibiyeti bulunmuyor.Trabzonspor ve Adanaspor arasında oynanan karşılaşmalarda en farklı skoru 21 Nisan 2001 yılında Adana'da oynanan maçta 7-1'lik skorla bordo-mavili takım elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı ise Karadeniz temsilcisi 4-1 kazanmıştı.

İki takım içinde kritik maç

Evinde oynadığı son iki mücadelede 5 puan kaybederek Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, Adanaspor ile oynayacağı maçtan galip ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor. Adana ekibi, Trabzonspor ile oynayacağı maçı kaybettiği takdirde Süper Lig’e veda edecek. Ancak turuncu-beyazlılar bu karşılaşmadan galip ayrılsa dahi, Bursaspor’un 1, Kayserispor’un 3 puan alması halinde küme düşecek.