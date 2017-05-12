Tuzlaspor’dan ‘Prim skandalı’na yalanlama

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Tuzlaspor, futbolculara ödeme yapılmadığı konusunda çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Tuzlaspor yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Gazetesi’nde kulübümüz hakkında çıkan “Prim skandalı” başlıklı haber gerçekleri yansıtmamaktadır. Tuzlaspor Yönetim Kurulu görevi devraldığından günümüze kadar futbolcularına toplam 2 milyon 500 bin TL tutarında ödeme yapmış ve oyuncuların kulüpte alacağı kalmamıştır. Her kulüpte olduğu gibi, ödül, ceza ve disiplin yönetmeliklerine uygun olarak prim ödemeleri ve cezalar hakkaniyetle uygulanmıştır. Bilgi sahibi olmadan ve gazeteciliğin ilkelerinden yoksun bir şekilde yapılmış art niyetli bu haber insanları yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu haberi yapan Cumhuriyet Gazetesi’ni kınıyor, bu tür yanlış haberlere kamuoyunun itibar etmemesini rica ediyoruz” denildi.