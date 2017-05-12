Zoran Barisic: Galibiyetle dönmek istiyoruz

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor karşısında deplasman kabusunu kırarak galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Ligin 31. haftasında pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor hazırlıklarını akşamüstü yaptığı idman ile sürdürdü.

Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleşen idmana rahatsızlığı bulunan Seleznov katılmazken, Gaman takımdan ayrı çalışma yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam Barisic, deplasman karnelerinin pek sağlıklı olmadığını ve bunu kabul ettiklerini kaydetti.

“Alanya karşısında talihsizliğimizi kırmak istiyoruz”

Zoran Barisic, deplasmanda kötü oyun oynamadıklarını ama bir talihsizliklerinin olduğunu belirterek, “Bunu talihsizliğimizi kırmak istiyoruz. Bu hafta iç sahada Osmanlıspor karşısında iyi mücadele ettik. Alanyaspor takımı çok iyi hızlı hücuma çıkan bir takım. Bulduğu boş alanları çok iyi değerlendirip ofansif alanda çok etkili bir takım. Biz de Osmanlıspor karşısında gösterdiğimiz mücadeleyi Alanyaspor karşısında da göstermek istiyoruz. Bu performansı tekrarlayarak, Alanya karşısında talihsizliğimizi kırmak istiyoruz. Kalan 4 haftada her maçı kazanmak istiyoruz ve maksimum puanlar almak istiyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Alanya maçı. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Takım halinde hücum ve savunma yaparak oradan takım olarak galibiyetle dönmeyi arzuluyoruz” dedi.

“Bazı oyunculara fırsat vereceğiz”

Alanyaspor karşısında Ceyhun ve Skulason'ın kart cezalısı olmasının kendileri açısından bir dezavantaj olup olmayacağı yönündeki bir soruya ise Barisic, “Ceyhun ve Skulason Osmanlı maçında çok iyi mücadele etiler. İyi bir ikili oluşturdular. Fakat bu maçta olmayacak olmalarını dezavantaj olarak değerlediremeyiz. Yerlerine başka arkadaşlarımız oynayacak. Bu arkadaşlarımız içinde iyi bir fırsat. Onlarda Karabükspor'un oyuncuları olduklarını bu maçta kanıtlayacaklar. Bu maçta belki olmaz ama kalan 4 maçın birinde şans vermediğimiz arkadaşlara forma vereceğiz. Önümüzdeki yılın planlamasını yapma amacıyla onları görmek için bazı oyunculara fırsat vereceğiz” şeklinde cevap verdi.