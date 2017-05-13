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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
13 Mayıs 2017 16:02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
2 - 1
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Abdullah Avcı: Sahada en çok koşan ikinci oyuncu Emre idi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İkinci yarı baskıyla başlamak istedik. Oyuna giren oyuncuların çok önemli katkıları oldu" dedi.
18:4813 Mayıs 2017
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Abdullah Avcı: Sahada en çok koşan ikinci oyuncu Emre idi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Medipol Başakşehir evinde Gençlerbirliği’ni 2-1’lik skorla geçti.

Maçın ardından konuşan turuncu-lacivertli takımın genç çalıştırıcısı Avcı, “Bugün bir trafik kazası olmuş Muğla’da baş sağlığı diliyorum. U17 milli takımımız Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayacak. Dünya Kupası’nı hak etti” diyerek, şöyle devam etti:

Rakiplere karşı topa sahip olmak, oyun yönünü değiştirmek kenarları bulmak ve merkezde kalabalık olmak önemliydi. İlk yarı bunları ağır yaptık. Rakip yanlış durduğumuz pozisyonda gol attı. İkinci yarı baskıyla başlamak istedik. Oyuna giren oyuncuların çok önemli katkıları oldu. Oyun içinde bazen istemediğimiz sakatlıklardan değişiklikler yaptık. İyi rakibe karşı arkadan gelip kazanmak önemliydi. Sahada en çok koşan ikinci oyuncu Emre idi. 3 puan ve 2-1 galibiyet son derece önemli. Lideriz. 31. hafta bitti. Ligin başladığı günden itibaren bir ve ikide seyrediyoruz. Beşiktaş’ın oynayacağı müsabakayı bekleyeceğiz.

Etiketler
abdullah avcı Medipol Başakşehir spor toto süper lig
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