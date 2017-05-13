Advocaat: Gitmesi gereken oyuncular var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kadıköy'de kaybettikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonra sarı lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı hoca, “Bu maçta sahada bir Fenerbahçe yoktu. Antalyaspor bizden daha iyiydi. 4 oyuncumuz eksik. Bu bizim için problem oldu. Bu maçta da bunu görmüş olduk. Herkesin fit olması lazım. Kişisel konuşmalara girmek istemiyorum. Gelecek sezon için yapılması gereken çok şey var. Sezon sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Kupası’nda yolumuza devam ediyoruz. Yönetim takımın neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Gitmesi gereken oyuncular var. Yeterince iyi oynamayanlar ve oynamak istemeyenler. Onların takımdan ayrılması gerekiyor. Oyuncular bu kulüp için oynamaktan gurur duymalılar. Para için burada olmamalılar” dedi.