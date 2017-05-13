Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali coşkuyla başladı

Bilecik’in ev sahipliği yaptığı Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali müsabakaları coşkuyla başladı.

İstasyon Kapalı Spor Salonu’nda Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali açılışına Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, illerden gelen antrenörler, hakemler, sporcular ve sporcu velileri katıldı. Açılış konuşması yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, bakanlıklarınca sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturması için başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi 2016-2017 Sezonu Badminton Türkiye Finali müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Finali müsabakalarında 13 ilden 16 kulüp, 85 sporcu ve 20 hakemin görev yapacağını anlatan Yıldız; sözlerine şöyle devam etti:

“Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun simge şehri, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' diyen Şeyh Edebali’nin diyarı Ertuğrul Gazi'nin sancağı olan Bilecik’imizde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Sevgili sporcular, Öncelikle grup müsabakaları çeyrek final ve yarı final müsabakalarında çok büyük başarılar göstererek Anadolu Yıldızlar Ligi’nde finale yükselmenizden dolayı hepinizi tebrik ederim. Düzenli ve disiplinli çalışmalar sonucu bu güzel branşı en güzel şekilde temsil edeceğinize ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracağınıza can-ı gönülden inanıyorum. Müsabakalarda sportmen ve centilmence mücadele ederek başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı temenni ediyor, tüm sporcularımıza sağlıklı ve başarılı bir şampiyona diliyorum. Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi’nden ve Türkiye finalinin ilimize verilmesinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız’a teşekkür ediyorum” dedi.Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün sporculara hitaben yaptığı açılış konuşmasında, “Böylesine güzel bir organizasyonda ilimizde bulunmanızdan dolayı çok mutluyum sizlerle gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün'e, Badminton Federasyonu tarafından spora verdikleri desteklerden dolayı plaket ve hediye takdim edildi. Açılış seremonisi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin sahne alması ile renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterilerinin sona ermesi ile final müsabakaları başladı.