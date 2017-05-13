Avrupa’da Türkiye’yi Rize takımları temsil edecek

Gürcistan’ın Borjomi şehrinde 22-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Rafting Şampiyonası’nda Türkiye’yi Çaykurspor U23 Erkek, Çaykurspor U19 Erkek, Ardeşen Belediyesi U19 Erkek ve Ardeşen Belediyesi U19 kız Rafting takımları temsil edecek.

Konuyla ilgili bilgiler veren Rafting Federasyonu Asbaşkanı Fikret Yardımcı, “Gürcistan'ın Borjomi şehrinde gerçekleşecek olan Avrupa Rafting Şampiyonası'na, dört Türkiye takımı olarak, Avrupa şampiyonu olarak dönmek istiyoruz. Bu takımlarımız iki ayrı ilde yapılan R6/R4 yarışmalarında Türkiye şampiyonu olmuşlardır. ÇAYKUR, Çayspor ve Ardeşen Belediye spor takımlarımız art arda elde ettikleri başarılarla ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır. Bu onuru ve başarıyı yakalamada büyük emeği olan başta ÇAYKUR Genel Müdürü ve Çaykurspor Başkanı İmdat Sütlüoğlu ve kulübün rafting yöneticilerine, takım hocalarına, federasyonumuz adına tebriklerimi sunuyor ve Avrupa şampiyonasında başarılar diliyorum. Aynı şekilde Ardeşen Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz“ dedi.