Aziz Yıldırım'ın tokadı, Talisca- Volkan kavgası, Dursun Özbek'in Tudor inadı derken futbol kamuoyu hareketli bir haftayı daha geride bıraktı. En çok konuşulanlardan biri de Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın gelecek sezon nerede olacağı oldu.

Kulislerde; Kocaman'ın gelecek sezon için Fenerbahçe yolcusu olduğu konuşuldu. Sanki yeniymiş gibi. ‘Gibi' çünkü Aykut Kocaman'ın gelecek sezon Konyaspor'da olmayacağı taa ocak ayında netleşmişti. Hem de canlı yayında okuduğu ‘istifa mektubu' ile.

Ne demişti Aykut Hoca, futbolun vıcık vıcık siyasete alet edildiği, futbolcusundan yorumcusuna kadar birçoğunun göze girmeye çalıştığı günlerde; “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyaspor'un adamıyız, oyuncular da öyle olmalı. Çünkü toplumda, özellikle bu günlerde hassasiyetler var. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan oyuncular değiliz, toplumun içinde yer alan oyuncularız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar.”

Tekrar belirtelim: Türkiye gibi ülkelerde futbol sadece futbol değildir. İddiasız bir takımı ayağa kaldırmanız, zafer üstüne zafer kazanmanız yetmez. Bazen kariyeriniz uğruna, maalesef daha farklı şeyler de yapmanız gerekir. Tıpkı futbol tarihimizin kalite abidelerinden Aykut Hoca'nın ‘yapamadığı' gibi.

Lafın kısası; kulüplerden gelen açıklamaları, Türkiye Kupası'nın nereye gideceğini boş verin. Şimdiden hazırlanın. Aykut Hoca seneye Konya'da yok…