Banvit, 40 sayı atan Ricardo Ledo’yu üzdü!

Banvit, deplasmanda Yeşilgiresun Belediyespor'u 88-77 mağlup etti. Yeşilgiresun'da Ricardo Ledo attığı 40 sayıyla maça damgasını vurdu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde Giresun’da oynanan ligin son maçında Banvit, Yeşilgiresun Belediyespor’u 88 – 77 yendi. Yeşilgiresun’da 40 sayı atan Ricardo Ledo maçın yıldızı olurken, Gill 12, Emircan ise 10 sayı 7 ribaunt ile oynadı. Banvit´te Furkan 19, Orelik ve Jeremy 13´er sayı, Kulig 11 sayı, Theodore 11 sayı 10 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.

Maça iki takım da top kayıpları ile başladı. Ancak 2´nci dakika geçilirken Ledo attığı 3´lükle sessizliği bozdu. Basketin ardından toparlanan Banvit Vidmar, Jeremy ve Theodore ile bulduğu basketlere skoru 3-7´ye taşıdı. 5. dakika geçilirken Ledo attığı üçlükle skoru 10-12´ye taşıdı. Ev sahibi ekibin top kayıplarını iyi değerlendiren Banvit farkı 7´ye çıkardı: 12-19. Bu dakikadan sonra üst üste 4 üçlük atan Ledo farkı bir sayıya indirdi (18-19). Periyodun bitmesine saniyeler kala Doğuş´un çok uzaklardan attığı basketle Yeşilgiresun periyodu 24-23 önde bitirdi.

İkinci periyot İvanov´un üçlüğüyle başladı ve Yeşilgiresun yakaladığı 9-0´lık seri skoru 27-23´e getirdi. Ev sahibi ekipte Ledo, Banvit´te Muriç, Kulig ve Furkan ile basketler buldu ve 14.29´da skora 32-32 eşitlik getirdi. 16.31´de skoru İvanov 41-38´e taşıdı. Bu dakikadan sonra toparlanan ve rakibini hata yapmaya zorlayan Banvit´te Furkan, Jeremy ve Theodore buldukları sayılarla 14-0´lık seri yakaladı (41-52), periyot da böyle sona erdi.

Devre, ev sahibi ekipte Ledo, Banvit´te Orelik ve Jeremy´in sayılarla başladı. 25. dakikaya girilirken Vidmar ve Theodore ile basketler bulan Banvit, farkı 13 sayıya taşıdı: 50-63. Son iki dakikaya Banvit farkın kapanmasına izin vermedi ve skoru 57-67´de tuttu. Ancak hataları aza indiren ev sahibi ekip Gill, Ledo ve Tansu ile 10-0´lık seri yakaladı ve son periyoda iki sayı farkla girildi.

Final periyodu Furkan´ın basketiyle başladı. Yeşilgiresun Belediyespor çok top kaybı yapınca 34.30´da fark yeniden çift haneli sayılara çıktı: 65-75. Son 5 dakikaya girilirken Furkan ve Kulig, rakip oyuncuların hatalarını iyi değerlendirdi ve farkı 14 sayıya çıkardı: 67-81. Yeşilgiresun´da Ledo attığı basketle maçtaki 40´ıncı sayısına ulaştı ve kenara geldi: 72-84. Yeşilgiresun son üç dakikaya girilirken süre almayan gençlere yer verdi. İki takım da bu dakikadan sonra fazla sayı üretemedi ve maçı da 88-77´lik skorla Banvit kazandı.

SALON: 19 Eylül

HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead, Ricardo Ledo 40, Ömer Utku, Samet, Emircan 10, Metin 2, Doğuş 6, Tansu 2, Anthony Gill 12, Efe Beşok, Dejan İvanov 5

BANVİT: Edo Muric 7, Damian Kulig 11, Emir 4, Orelik 13, Erkin, Metehan 2, Gasper Vidmar 8, Jeremy 13, Furkan 19, Theodore 11

1.PERİYOT: 24-23

DEVRE: 41-52

3.PERİYOT: 65-67