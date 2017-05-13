Beşiktaş’ın kredisi tükendi

Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular kalan maçları inceledi. Medipol Başakşehir’e kaybedilen ikili averaj nedeniyle, “Rakibimize bakmadan 12 puan toplayalım” fikri öne çıktı.

Beşiktaş, maratonda cebine koyduğu puan avantajını Medipol Başakşehir yenilgisi ve Fenerbahçe beraberliğiyle tüketti. 3. yıldızı takmak adına artık kalan dört maç bekleniyor. Kapalı kapılar ardında kalan maçları değerlendiren teknik heyet ve futbolcular, hedefi 12 puan olarak çiziyor. Yapılan konuşmalarda, “Kimseye bakmadan 4 maçımızı da kazanmalıyız. 12 puandan daha azı bize yetmez” görüşü öne çıkıyor. İkili averajın Medipol Başakşehir'e kaybedilmesi nedeniyle ise takım, “Daha iyisini yapmalıyız” diyor.

İşte Beşiktaş ve Başakşehir`in kalan maçları Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası nefes kesen maçlara sahne oldu. Şampiyonluk yolunda mücadele eden Başakşehir ve Beşiktaş'ın 4 zorlu sınavı kaldı. Bu yolda siyahlı beyazlı takımın, Abdullah Avcı'nın öğrencilerine karşı 2 puanlık bir avantajı bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Pazartesi günü oynanacak Bursaspor maçıyla final periyotuna başlayacak Beşiktaş, ilk devrede bu dört maçlık periyottan üç galibiyet ve bir mağlubiyetle dokuz puan çıkartabilmişti. Şenol Güneş'in öğrencileri, sadece Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. Paşa'nın iki sezondur Beşiktaş'a yenilmeyen ender takımlardan olduğu da akıllarda. Her şey bir yana Medipol Başakşehir'in bugün alacağı skor da zirve hesaplarını değiştirebilir. Fakat Kartal, buna bakmadan kendi göbeğini kesmek, 4'te 4 yaparak ‘şampiyonluğu hak ettiğini' göstermek istiyor.