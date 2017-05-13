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BURSASPOR
15 Mayıs 2017 20:00
BURSASPOR
vs
BEŞİKTAŞ
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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.
22:0413 Mayıs 2017
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Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Pazartesi günü kendi sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak sürdürdü.

Teknik direktör Adnan Örnek nezaretinde, bugün akşam saatlerinde yapılan antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 6’ya 3 kontrol pas oyunu ile devam etti. Takım son bölümde taktik çalışma yaptı.

Bursaspor 14 Mayıs Pazar günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Etiketler
beşiktaş bursaspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 22:05 | 13.05.2017
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