Cüneyt Çakır’ın benzeri yönettiği halı saha maçına damga vurdu

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Kaymakamlık Kurumlararası Halı Saha Futbol Turnuvası'na dünyaca ünlü hakem Cüneyt Çakır'a benzerliğiyle dikkat çeken Fatih Baran'ın yönettiği karşılaşma damga vurdu.

Tosya Kaymakamlık Halı Saha Turnuvası’nda dün akşam Sağlık Meslek Lisesi ile Kaymakamlık takımları arasında oynanan maçı yöneten lisanslı hakem Fatih Baran'ın ünlü hakem Cüneyt Çakır'a tıpa tıp benzerliği damga vurdu. Maç içindeki tavırları ve hareketleri ile aynı zamanda fiziki benzerliği maçı seyretmeye gelen seyirciler arasında şaşkınlığa neden oldu. Maç esnasında seyirciler hakem Fatih Baran hakkında kendi aralarında yaptıkları yorumlarda “Cüneyt Çakır hocamız geçen hafta Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanan maçı yönetti, daha sonra Tosya'ya gelerek halı saha turnuvası maçını yönetiyor” diye konuştular.

“Benzetilmek güzel bir duygu”

Dünyaca ünlü FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır'a benzetilen Tosya Sosyal Sigortalar Müdürlüğü Şefi Fatih Baran gazetecilere yaptığı açıklamada “Şu an Futbol Federasyonu’nda il hakemi olarak görev yapıyorum. Bu akşam da gönüllülük esasına dayanarak halı saha turnuvasında maç yönetiyorum. Cüneyt Çakır hocamıza benzetilmek güzel bir duygu ve gurur verici. Hocamız Uluslararası müsabakalarda yönettiği maçlarla ülkemizi başarı ile temsil ediyor. Onun yolunda bizler de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kariyer olarak benzeme durumumuz olmasa da yönetim şekli olarak kendisini örnek alıyoruz” dedi.