Dursun Özbek verdiği sözleri tutamadı

Riva’daki 175 bin metrekarelik mevcut inşaat yapma alanının Emlak Konut işbirliği sonrasında 400 bine yükseleceğini öne sürerek üyelerden oy alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in sözünü yerine getiremediği ortaya çıktı. Arsa 8 Haziran’da 175 bin metrekare üzerinden ihaleye çıkıyor.

Galatasaray’daki ilginç gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Başkan Dursun Özbek, camiaya verdiği bir sözü daha yerine getiremedi. Daha önce bu sezon 1 TL bile olsa artıya geçeceklerini iddia eden Başkan Özbek, tarihi borcu kulübün sırtına yükledi. Ardından Sabri' nin yerine 10 senede 30 milyon Euro bonservis harcandığını belirten ve daha sonra bunu söylemediğini iddia eden Başkan, son olarak da Adnan Öztürk'ü destekleğini beyan etmesine karşın geri adım atmıştı. Ortaya çıkan Riva projesinin detayları, Başkan Dursun Özbek'in bir sözünü daha yerine getiremediğini gösteriyor.

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Emlak Konut'un 8 Haziran'da ihaleye çıkartacağı Riva'nın 175 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinden sunulacağı ortaya çıktı. Riva ve Florya projeleri için üyelerden oy istediği dönemde Başkan Özbek, mevcut 175 bin metrekarelik alanın 400 bine çıkacağını söylemişti. Ancak Emlak Konut'un açıkladığı belgelerde bu sayının yine yaklaşık 175 bin civarında kaldığı gözlendi. G.Saray Başkanı, vaatleri arasında Emlak Konut'un Riva projesini geliştireceğini belirtmesine karşın inşaat alanının aynı kalması şaşkınlık yarattı.