Etnospor üçüncü günü ‘Atlı Çocuk’ müsabakalarıyla başladı

2. Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü günü 'Atlı Çocuk' müsabakalarıyla yarışları ile başladı. Yarışta nefes kesen anlar yaşandı.

‘Ok Yaydan Çıkıyor' sloganıyla İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen festivalde Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu’ya özgü şenlikler hayat buluyor. Bugün üçüncü gününde olan Etnospor, Atlı Çocuk müsabakalarıyla başladı. 2. Etnospor Kültür Festivali’nin ikinci gününde Atlı Çocuk, Atlı Akrobasi, Kökbörü, Atlı Cirit müsabakaları yapılacak. Etnospor’un öğle seansı bu şekilde gerçekleşecekken, ardından Mas Güreşi, Şalvar Güreşi, Kuşak Güreşi, Kapışmalı Aba Güreşleri ile devam edecek. Kılıç kalkan gösterileriyle sürecek olan Etnospor gösterileri, okçuluk gösterilerine de sahne olacak.