Fatih Keleş Avrupa şampiyonluğu için vuracak

Bugün EC BOXING tarafından Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan dev galada Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkacak olan boksör Fatih Keleş, formunun zirvesinde olduğunu belirtti.

Türkiye’yi Olimpiyatlarda temsil etmiş ve amatör boksta büyük şampiyonluklara imza atmış olan Fatih Keleş, profesyonel hayatındaki ilk şampiyonluk maçını WBO Avrupa şampiyonluk kemeri için gerçekleştirecek. Ermeni boksör Rafik Harutjunjan'a karşı ringe çıkacak olan Keleş yoğun bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramın’da ringe çıkmanın heyecanını yaşayan Fatih Keleş, şu an için fazla kilolarından kurtulmaya çalıştığını belirterek, “Karşılaşmaya çok iyi hazırlandım. Özellikle menajerim Erol Ceylan ve dünyanın en iyi antrenörlerinden Bülent Başer'in bana sunmuş olduğu mükemmel imkanlar dahilinde çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu karşılaşma benim için profesyonel boksta varoluş maçı olduğunun farkındayım ve bu yüzden de çok büyük emekler verdim. Bu karşılaşmayı kazanırsam dünya profesyonel boks arenasında büyük bir çıkış yakalayacağım. Ülkemizi temsil etmenin verdiği ağır sorumlulukla bayrağımızı zirveye çekmek için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Erol Ceylan ümitli

Sporcunun menajeri ve EC BOXING Kulübü Başkanı Erol Ceylan da Fatih'e sonuna kadar güvendiğini belirterek, “Zorlu bir rakip karşısında büyük bir mücadele verecektir. Fatih'e olan güvenimiz tamdır ve o gece ülkemize bir altın kemer hediye edeceğiz” dedi. Sporcunun anterörü ve dünyanın en iyi antrenörleri arasında yer alan Bülent Başer'de antrenmanlarda çok hırslı mücadele gördüğünü vurgulayarak, “Fatih antrenmanlarıyla beni memnun etti. Uyguladığımız tüm programları elinden geldiği kadar yerine getirmeye çalıştı. Çok hırslı ve istekli bir Fatih gördüm antrenmalarda ve bu de beni mutlu etti” dedi.

Fatih Keleş’in Basın Danışmanı Vedat Alyaz, Fatih'in yenilgisiz olduğunu vurgulayarak, “Fatih bugüne kadar yapmış olduğu sekiz profesyonel maçın hepsini alırken, beşini de nakavtla sonlandırmayı başardı. Rakipte 10 maçtan dokuzunu kazanırken beşini nakavtla bitirmiş. Yani kıran kırana bir müsabaka olacağından eminiz. Avrupa'daki vatandaşlarımızı o gece Hamburg'daki maça gelerek milli boksörümüze destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.