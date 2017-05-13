Fenerbahçe – Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş derbisinden beraberlik çıkaran Fenerbahçe bugün Antalyaspor’u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ligde Antalyaspor'u konuk edecek F.Bahçe, mutlak galibiyet hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Şener'in yanı sıra cezalı Skrtel ile Josef forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılanWiel ile sakat olan Şener'in yokluğunda sağ bekte Ozan forma giyecek. Ülker Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe – Antalyaspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, kupa maçında daha fit olması için Antalyaspor karşısında Van Persie'yi dinlendirmeyi planlıyor. Ancak Hollandalı çalıştırıcı, bu konuda henüz son kararını vermiş değil. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz takımı karşısında ileri uçta Moussa Sow ve RVP arasındaki kararını maç saatinde verecek.

FENERBAHÇE – ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Fenerbahçe – Antalyaspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Ozan, Kjaer, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Alper, Salih, Lens, Aatıf, Van Persie

ANTALYASPOR: Ferhat, Celutska, Salih, Diego, Motta, Sandro, Mbilla, Charles, Deniz, El Kabir, Eto’o