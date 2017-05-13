Galatasaray Gaziantep deplasmanına sıkıntılı gidiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımdaki eksik futbolcular, teknik direktör Igor Tudor'u düşündürüyor.

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, Gaziantepspor maçı öncesinde kadroyu oluşturmakta güçlük çekiyor. Kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci, müsabakada görev alamayacak. Sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lionel Carole ve Aurelien Chedjou’nun durumları ise bugün yapılacak son kontrolde netlik kazanacak. Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle pazar günkü Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek olan Tolga Ciğerci’nin yerine Nigel de Jong’un oynaması bekleniyor. Gelecek sezonun yapılanmasında düşünülmeyen tecrübeli oyuncu, orta sahada alternatif bulunmadığı için mecburen forma giyecek. Josue’yi çok kırılgan gören Tudor, Hollandalı yıldıza sarılacak.

Öte yandan sakatlanan Yasin Öztekin’in ayak bileğinde ödem ve dış yan bağlarında ikinci derece esneme tespit edildi ve hemen tedavisine başlandı. Aslan’da bir diğer sakat isim ise Lionel Carole. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle tedbir amaçı dün takımdan ayrı çalışan Fransız futbolcunun durumu, Yasin Öztekin’e göre daha iyi ve Gaziantepspor karşısında sahada olması bekleniyor.

Galatasaray`da kriz rafa kalktı G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder ve Bruma ile arasındaki buzları eritti. Orta yolu bulan Tudor, gelecek sezon da iki oyuncuyla devam edecekmiş gibi çalışıyor. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜN

İki takım arasında ligde geride kalan 61 maçta Galatasaray’ın galibiyetlerde 36-11, gol sayısında da 98-46 üstünlüğü bulunuyor. Gaziantep’teki maçlarda Galatasaray 15 galibiyet aldı, ev sahibi ekip 7 kez kazandı. Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig’de yarın yapacakları maçla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

4 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray’da Gaziantepspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Josue, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 32. haftasındaki Osmanlıspor müsabakasında forma giyemeyecek.