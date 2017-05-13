Galatasaray’da kriz rafa kalktı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, göreve geldiği ilk günden itibaren yıldızının barışmadığı Wesley Sneijder ve Bruma'yı kenara çekti ve özel bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek'in Kasımpaşa maçı bitiminde soyunma odasına inerek, hocaya sahip çıkması ve oyunculara fırça atmasıyla eli güçlenen Tudor, iki futbolcuyla gerçekleştirdiği özel görüşmede G.Saray'ın başarısına kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Yarın oynanacak olan G.Antep mücadelesinde iki futbolcusuna da şans vermeye hazırlandığını ifade eden Hırvat Hoca, “Bu sezon kalan maçlarımızı kazanalım. Gelecek yıl bu sezonki futbolu unutturalım” ifadelerini kullandı.
Gelecek sezon da Bruma ve Sneijder ile devam edecekmiş gibi çalışan Tudor, hem oyuncularının gönlünü aldı hem de bundan sonra hak etmeyene forma vermeyeceğinin altını çizdi.