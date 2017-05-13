Galatasaray’da kriz rafa kalktı

G.Saray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sneijder ve Bruma ile arasındaki buzları eritti. Orta yolu bulan Tudor, gelecek sezon da iki oyuncuyla devam edecekmiş gibi çalışıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, göreve geldiği ilk günden itibaren yıldızının barışmadığı Wesley Sneijder ve Bruma'yı kenara çekti ve özel bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek'in Kasımpaşa maçı bitiminde soyunma odasına inerek, hocaya sahip çıkması ve oyunculara fırça atmasıyla eli güçlenen Tudor, iki futbolcuyla gerçekleştirdiği özel görüşmede G.Saray'ın başarısına kenetlenmeleri gerektiğini söyledi. Yarın oynanacak olan G.Antep mücadelesinde iki futbolcusuna da şans vermeye hazırlandığını ifade eden Hırvat Hoca, “Bu sezon kalan maçlarımızı kazanalım. Gelecek yıl bu sezonki futbolu unutturalım” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek verdiği sözleri tutamadı Riva'daki 175 bin metrekarelik mevcut inşaat yapma alanının Emlak Konut işbirliği sonrasında 400 bine yükseleceğini öne sürerek üyelerden oy alan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözünü yerine getiremediği ortaya çıktı. Arsa 8 Haziran'da 175 bin metrekare üzerinden ihaleye çıkıyor. İlgili Haberi Oku

Gelecek sezon da Bruma ve Sneijder ile devam edecekmiş gibi çalışan Tudor, hem oyuncularının gönlünü aldı hem de bundan sonra hak etmeyene forma vermeyeceğinin altını çizdi.