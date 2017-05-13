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GALATASARAY
14 Mayıs 2017 19:00
GAZİANTEPSPOR
vs
GALATASARAY
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Galatasaray’ı Gaziantep’te taraftarı karşıladı

Galatasaray, küme düşme hattında yer alan Gaziantepspor ile karşılaşacağı maç için bu şehre geldi ve taraftarları tarafından karşılandı.
18:2113 Mayıs 2017
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Galatasaray’ı Gaziantep’te taraftarı karşıladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında pazar akşamı deplasmanda oynayacağı Gaziantepspor karşılaşması için bu kente geldi.

Gaziantep Havalimanı’nda sarı kırmızılı kafileyi taraftarlar, davul ve zurna eşliğinde karşıladı. Galatasaray’da, sakatlıkları bulunan Lionel Carole, Yasin Öztekin, Hakan Balta, Aurelien Chedjou ve Luis Cavanda ile kırmızı kart cezalısı Tolga Ciğerci’nin yer almadığı kafile, güvenlik önlemleri arasında konaklayacakları otele geçti.

Yarın akşam Gaziantep Kalyon Arena’da oynanacak karşılaşmada sarı kırmızılı takımda teknik direktör Igor Tudor’un kafileye dahil ettiği oyuncu kafilesi şöyle:

“Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Semih Kaya, Koray Günter, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.”

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