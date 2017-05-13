Gökyüzünde görsel şölen

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Şenyurt Beldesi'nde 4.’sü düzenlenen Uluslararası Cross Country Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Yarışması'nda gökyüzünde görsel şölen yaşandı.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi, Turhal Kaymakamlığı, Turhal Belediyesi ve Şenyurt Belediyesi organizasyonunda düzenlenen yarışmaya 9 ülkeden katılan 100 sporcu katıldı. Kalkış sırasında olası tehlikeleri profesyonel olarak atlatan paraşütçülerin ardı ardına kalkış yapması sonucu gökyüzünde renkli görüntüler oluştu. En uzak mesafe rekorunu kırmak için bin 200 metre yükseklikte bulunan Mercimek Tepesi’nde kalkan paraşütçülerden ilk gün uçuşlarında Reşadiye ilçesinde kadar uçmayı başaran yamaç paraşütü pilotu olduğu kaydedildi. Yarışmaya İran'dan katılan Saeed Rahmat Doost, Türkiye'deki yarışmaları takip ettiklerini ilk defa Tokat'ta gelmekten mutlu olduğunu söyledi. İranlı sporcu Liliyan Selamı ise Türkiye'nin kendi ülkelerine yakın olması nedeniyle düzenlenen yarışmalara sürekli katılmaya çalıştıklarını, ikinci kez geldiği Tokat'ta güzel bir havada uçmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Turhal Havacılık Kulübü Başkanı Mustafa Başdemir, geçen seneki yarışmada 60 km mesafesini 89 kilometre mesafeye çıkarak pilotlar olduğunu belirterek, “70 km’nin üzerine çıkan 40 tane pilotumuz var. Yani Turhal Mercimek Tepesi’nden havalanan sporcular Niksar, Erbaa ve Reşadiye hattına giriş yapıyorlar. Yarışmaya Türkiye rekortmeni ve milli takımdan 7 sporcumuz katıldı” diye konuştu.

Ayrıca Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) işbirliği ile yamaç paraşütü konulu foto maraton yapılırken, yarışmada dereceye girenlere ödüller Pazar günü takdim edilecek.