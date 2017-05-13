Göztepe’de Zeki Çırpıcı’ya veda

Göztepe Kulübü tarihine geçen ve önceki gün yaşamını yitiren yöneticilerden Zeki Çırpıcı, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

87 yaşında hayata gözlerini yuman Çırpıcı, Alsancak Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından Balçova Eski Mezarlığı’na defnedildi. Sarı kırmızılılara 22 yaşında yönetici olan ve 28 yıl aralıksız kulübe hizmet eden Zeki Çırpıcı’nın cenaze törenine spor ve siyaset dünyasından birçok kişi katıldı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Başkan Vekili Talat Papatya, Futbol Federasyonu ve Altay eski Başkanı Mahmut Özgener, Altay Divan Kurulu eski Başkanı Erdoğan Tözge, Eski İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Levent Ürkmez, Göztepeli eski futbolcular Halil Kiraz, Nevzat Güzel Irmak ve Fevzi Zemzem, yöneticiler, hentbol şubesi ile taraftarlar Çırpıcı ailesini yalnız bırakmadı. Zeki Çırpıcı, Fuat Göztepe’nin ardından kulübe üye olan ikinci isim olarak da tarihe geçmişti.