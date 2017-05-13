Hagi, Romanya’da yeniden tarih yazdı!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta, Romanya Ligi'nde şampiyon oldu. Hagi teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Romanya’da şampiyon belli oldu… Galatasaray efsanesi olan Gheorge Hagi’nin takımı Viitorul Constanta, Şampiyonluk Turu’nda ipi önde göğüslemeyi başardı. 2009 yılında takımı kuran Hagi, teknik direktör olarak takımın başında yer aldı ve akademi olarak oluşturduğu takımı şampiyon yaptı.

Son maçta Cluj’u Gabriel Iancu’nun penaltı golüyle 1-0 yenen Viitorul Constanta, Şampiyonluk Turu’nda aynı puana sahip olduğu Steaua Bükreş’in önünde kupaya uzandı.

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyen Hagi, Galatasaray ile de 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazanmıştı.

Viitorul Constanta

2009: Kuruldu

2010: 2. Lig’e yükseldi

2012: 1. Lig’e yükseldi

2013: 13.

2014: 12.

2015: 11.

2016: 5.

2017: Şampiyon