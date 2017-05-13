Jeramain Lens: Sanki tatil günü gibiydi

Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, Kadıköy'de 1-0 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Fenerbahçeli futbolcu Jeremain Lens, 1-0 yenildikleri Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Jeremain Lens, “Aslında herkesin bu durumu gördüğünü düşünüyorum. Sanki tatil günü gibiydi. Maç içerisinde ufak şanslarımız, küçük pozisyonlarımız da oldu ama bizim adımıza iyi bir maç değildi” dedi.

Performansına ilişkin yaptığı açıklamayla sözlerini noktalayan Lens, “Ben bir robot değilim. Her maçta en iyi şekilde mücadele sergilemeye çalışıyorum. Sezon içerisinde bazı dönemlerde iyi oynarsınız, bazen de kötü. Sezon içerisinde inişler çıkışlar normaldir. Eğer bu tarz bir görüş varsa buna katılacak ilk kişi ben olurum. Ama tüm takım arkadaşlarım gibi ben de bir futbolcuyum. Evet, son birkaç haftadır sezon başında olduğu gibi performans gösteremeyebilirim ama bundan sonra da en iyi şekilde mücadele edeceğim, önümüzde kazanılacak bir kupa var. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ligde de mücadele edeceğiz ve iyi skorlarla sahadan ayrılmaya çalışacağız. Bu akşam kaybettik, evet üzüleceğiz ama önümüzde bizi bekleyen bir kupa maçı var” şeklinde konuştu.