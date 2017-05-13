Jeremain Lens gemileri yaktı

Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Lens, kendisi için 6 milyon Euro isteyen kulübü Sunderland’e sert çıktı ve İngiltere’ye dönmek istemediğini söyledi.

Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens, bonservisi için 6 milyon Euro isteyen Sunderland yönetimine rest çekti. Dönmek istemediğini bir kez daha vurgulayan ve “Kendimi buraya ait hissediyorum” diyen Hollandalı yıldız, İngiliz kulübüne, sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi. Premier Lig'den düşen Sunderland ise maaş yükünden kurtulmak için tecrübeli futbolcuyu satmayı planlıyor.

Spanoulis`ten Fenerbahçe yorumu Olympiakos'un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis, İstanbul'da düzenlenecek THY Euroleague Final-Four'da favori olmadıklarını belirterek, “Bizden iki üç kat daha fazla bütçeye sahip takımlar var. Takım kimyası ile başarılar kazanan bir ekibiz” dedi. İlgili Haberi Oku

Bu transferde ‘son ana kadar bekleme taktiğini' uygulayan Fenerbahçe'nin elini güçlendiren ise Lens'e başka bir talibin çıkmaması. Sarı-lacivertliler, Hollandalı sağ kanadı kiralamanın peşinde. Lens transferinin olmaması ihtimaline karşın Kanarya, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor. Fener, Lyon forması giyen Cezayir asıllı Fransız sağ kanat Rachid Ghezzal için girişimlere başladı.

Fenerbahçe`den Lens için şaşırtan karar! Gelecek sezon planlamasını şekillendiren sarı lacivertliler, Jeremain Lens'i listeden çıkardı. Şimdi transfer rotası, Taison ve Genk'te Shakhtar'dan kiralık olarak forma giyen Malinovsky'ye çevrildi. İlgili Haberi Oku

KOCAMAN'DAN OLUMLU RAPOR

Fransız kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla temasa geçen F.Bahçe, kendisine resmi teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, Lyon formasıyla bu sezon 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Rachid Ghezzal'ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fener'in müstakbel hocası Aykut Kocaman'ın da Ghezzal konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.