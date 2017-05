Karabükspor Alanyaspor’a hazır

Lig’in 31. haftasında yarın akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak olan Kardemir Karabükspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, Alanyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kalan 4 maçta maksimum puanlara ulaşarak hedeflerinin ligi ilk 7 içerisinde bitirmek olduğunu söyledi. Karabükspor Asbaşkanı ve Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül, ligde kalan 4 maçın 3’ünü dışarıda oynayacaklarını belirterek, “Deplasman karnemiz iyi değil ama her defasında puanlar almak için gidiyoruz. Bu sefer de değişen bir şey yok. Galip gelmek için gideceğiz. Şu an ligde 39 puana ulaştık. Ligin üstünde ve altında bir takım matematikler devam ediyor. Biz artık ligin altındaki matematikten tamamen kurtulup yukarıdaki matematiği düşünmek istiyoruz. Hedefimiz ligi ilk 7 içerisinde bitirmek. Bunun için kalan 4 maçta maksimum puanlara ulaşmamız gerekiyor. Hangi şartlar olursa olsun takımımız belli bir hedef koyacaktır. Asıl hedefimiz her zaman hedefsiz kalmamaktır” dedi.

Gelecek sezonun planlaması için transfer çalışmalarına başladıklarını da ifade eden Gül, “Başkanımız çalışıyor ve şu an yurt dışında bir takım görüşmeler yaparak futbolcu izleyecek. Biz de burada hocayla görüşüyoruz. İzlediğimiz futbolcular var. Futbolcu izleme komitemiz de bir taraftan çalışarak bize bilgiler vermekte. Buradaki amacımız birinci kampa mümkün olduğu kadar tam takımla en hazır şekilde gidebilmek” diye kaydetti.

Çamlık sahasında son hazırlıklarını yapan kırmızı-mavili ekip daha sonra karayolu ile Ankara'ya hareket ederek buradan uçakla ile Alanya'ya geçecek.