Kayserispor yöneticisi sevinirken hastanelik oldu

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, sarı- kırmızılı ekibin Atiker Konyaspor'a karşı attığı galibiyet golü sonrası tribünde sevinçten havaya fırlayınca, sağ ayak bileğinden sakatlanarak, hastanelik oldu.

Son 3 ayda, Kayserispor’un Karpuzatan Tesisleri’nden ayrılmaz olan futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, sarı kırmızılı takımın Lawal ile attığı galibiyet golü sonrası, oturduğu tribünde sevinçten havaya fırlayınca sağ ayağı beton merdiven ile krom kaplama demirlerin arasına sıkıştı. Yaşadığı sevinç nedeniyle önce ayağındaki ağrıyı hissetmeyen genç yöneticiye, maç bitiminde oyuncuları kutlamak için indiği Kayserispor soyunma odasında doktor ve masör tarafından ilk tedavisi yapıldı. Sağ bileğinde sıyrık, morarma ve şişme meydana gelen yönetici Uyar, daha sonra yönetici arkadaşlarının yardımıyla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ayak bileğinin röntgeni çekilen Mehmet Çakmak Uyar’a çarpmaya bağlı ezik,ödem ve burkulma belirlendi.

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Kayserisporlu Futbol Şube sorumlusu Uyar, “Takımımız ligde kalsın da olan benim ayağıma olsun. Hiç önemli değil” derken, sarı- kırmızılı oyuncular ise soyunma odasında ilk tedavisi yapılan yöneticiye, “Sahada futbolu biz oynadık sakatlanmadık, sen tribünde sakatlandın” diye espri yaptı. Kayserispor Baskanı Dr. Erohl Bedir de, “Bizim Mehmet galibiyet sevinci yaşayacağım derken, az kalsın ayağından oluyordu” dedi.