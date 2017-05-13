Kayserispor’da büyük sevinç

Süper Lig'de Atiker Konyaspor´u 2-1 yenerek tehlike bölgesinden kurtulan Kayserispor'un taraftarları sevinçten sabaha kadar uyumadı. Sarı- kırmızı camiada yönetici,teknik kadro ve futbolcular ile taraftar, Kadir Has Stadı'nda maç sonrası oyun havası eşliğinde sahada göbek attı.

Süper Lig’de son 3 maçını galibiyetle kapatan Kayserisporlu futbolcular, Rizespor´un Kasımpaşa´ya 4-2 yenilmesinin statda anons edilmesi ardından çalınan oyun havası eşliğinde tribündeki taraftarla karşılıklı göbek atıp, galibiyeti hem de tehlike hattından uzaklaşmanın sevincini yaşadı. Maç ardından 1 saati bulan sevinç gösterileri, soyunma odasında da devam etti. Kayserispor´un Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galip geldikleri için çok keyifli olduğunu, 3 haftadan bu yana iyi oynadıklarını söyledi. Rahat bir nefes aldıklarını anlatan Mesut Bakkal, şöyle dedi:

“Yönetimin yanı sıra ben de geldiğim günden itibaren katkıda bulunmaya çalıştım. Oyunculara ilk geldiğimde ´Ben size teknik direktörlük yapmaya gelmedim, yardım etmeye geldim.´ dedim. Onlar da sahada inanılmaz bir cevap verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftar bu hafta çağrıma inanılmaz cevap verdi ve cuma olmasına rağmen maça geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayserispor´un artık navigasyonu belli. Yolundan sapmadan devam etmesi gerekiyor. Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. İstediğim tek bir şey var, o da yeni tesisin bitirilmesi. Tüm yetkililere buradan duyurulur. Üzerime düşen görevi de yaptığım için mutluyum. Tabii önümüzde 3 maçımız var. Bu maçlarda belki oynamayan oyuncuları oynatabiliriz veya daha iyi sonuçlar almaya çalışırız.”

Kayserispor Başkanı Erol Bedir´de maç sonrası camianın sevince ortak olup, teknik direktör Mesut Bakkal ve futbolculara tek tek sarılıp, kutladı. Bedir, şöyle konuştu:

“İkinci yarıda oluşturduğumuz takımla önemli bir başarıya imza attık. 6 haftalık galibiyetsizlik dönemi geçirdik. Teknik direktör değişikliği sonrası da üst üste 3 maç kazanıp, ligin bitimine 3 maç kala tehlikeli bölgeden önemli ölçüde uzaklaşıp, önemli bir avantaj elde ettik. Kendi sahamızdaki Adanaspor, ardından D.Ç Karabükspor deplasmanı ve yine evimizdeki Başakşehir maçıyla ligi tamamlayacağız. Yani kalan 3 maçımızın 2´si kendi evimizde.”