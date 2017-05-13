Kızgın Beşiktaş!

Süper Lig'de son 4 haftaya lider giren Beşiktaş bu sezon sakatlıkların yanı sıra cezalılar yüzünden de çok sıkıntı çekti. Talisca'nın Tahkim Kurulu tarafından dün onanan cezasıyla siyah-beyazlıları bu sezon sakatlık dışı yalnız bırakan oyuncu sayısı 5'e çıktı. Kartal'ın en ağır ceza alan ismi Dusko Tosic oldu. Sırp savunma oyuncusu, kupadaki Fenerbahçe derbisinde Van Persie ile kapışmış ve 4 maç ceza almıştı. Aboubakar ise 2 kırmızı ile Beşiktaş'ın en çok atılan oyuncusu. Kamerunlu forvet üst üste Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de birer kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe ile oynanan son derbide Volkan Demirel'e yaptığı ‘parmak hareketi' nedeniyle ceza alan Talisca ise siyah-beyazlıları kart görmeden yalnız bırakacak tek isim. Beck ve Necip, ikili mücadelelerden kaynaklanan, pozisyon gereği kart görmüşlerdi.