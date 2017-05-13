Kjaer’in talipleri artıyor

Danimarkalı stoper Kajer'i, Milan’ın ardından Liverpool da yakın takibe aldı. Önümüzdeki günlerde F.Bahçe’nin kapısını çalacak olan İngiliz kulübünün, 12 milyon Euro’yu gözden çıkardığı belirtildi.

İtalyan devi Milan'ın, uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Simon Kjaer'e bir talip de İngiltere'den çıktı. Liverpool'un, Danimarkalı defans oyuncusunun bonservis bedeli için 12 milyon Euro vermeye hazır olduğu belirtildi. İngiliz kulübü, önümüzdeki günlerde bu transfer için F.Bahçe'nin kapısını çalacak. Kjaer'in de İtalya ya da İngiltere Ligi'nde forma giymek istediği ve bu nedenle gelen transfer tekliflerine sıcak baktığı kaydedildi.

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Danimarkalı oyuncu için Chelsea'nin de pusuda beklediği sızan bilgiler arasında.