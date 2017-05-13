Negredo bitiyor

Galatasaray, bu sezon Middlesbrough’da kiralık olarak oynayan İspanyol futbolcu Nedredo'yu transfer etmek hedefiyle 3 milyon euro’luk teklif sundu. Valencia da bu öneriye sıcak bakarken iş detaylara kaldı.

Galatasaray, öncelikle golcü transferini bitirmek için düğmeye bastı. 3 gündür İspanya'da bulunun Futbol Direktörü Cenk Ergün, Middlesbrough'da kiralık olarak oynayan Alvaro Negredo için Valencia'nın kapısını çaldı. Ergün, İspanyolların satış listesine koymayı planladığı tecrübeli futbolcuyu renklerine katabilmek hedefiyle 3 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Valencia da bu teklife sıcak baktı ve iki kulübün el sıkışmasında sadece pürüzler kaldı. Sarı-kırmızılılar, transferin Valencia ayağını büyük ölçüde bitirirken gözünü İspanyol futbolcuya dikti. Cenk Ergün'ün, Alvaro Negredo'nun menajeriyle de temasa geçtiği ve 2 yıllık sözleşme önerdiği gelen haberler arasında…

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Kulübü ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Negredo, bu sezon 34 ligmaçında 9 kez ağları sarstı. İspanyol futbolcu, Galatasaray yönetimi ile yapacağı pazarlıklarda ikna olursa yeni sezonda Cimbom'un başarısı için ter dökecek.